2020-05-20T19:03:27+03:00
Происшествия

Под Ярославлем машина с детьми съехала в реку

По предварительной информации, никто не пострадал
Полина Вачнадзе
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По предварительной информации, никто не пострадал. ФОТО: Автопортал76.ру ВКонтактеПо предварительной информации, никто не пострадал. ФОТО: Автопортал76.ру ВКонтакте
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ДТП произошло 18 мая в Ярославском районе. Автомобиль, в котором, по словам очевидцев, находились дети, на скорости съехал с дороги и влетел в небольшую речушку.

Те же самые очевидцы утверждают, что водитель гнал на скорости 100 километров в час, при разрешенной 60 километров в час. Но не все с этим согласились.

- Ограничения на 60 км/час в этом месте нет. Есть колейность на дороге небольшая, а дождь шел, поэтому, видимо, на аквапланирование попал, - пишет Алексей Гавриленков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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