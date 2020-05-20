Под Ярославлем машина с детьми съехала в реку

20 Май 2020 2020-05-20T19:03:27+03:00

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ДТП произошло 18 мая в Ярославском районе. Автомобиль, в котором, по словам очевидцев, находились дети, на скорости съехал с дороги и влетел в небольшую речушку.

Те же самые очевидцы утверждают, что водитель гнал на скорости 100 километров в час, при разрешенной 60 километров в час. Но не все с этим согласились.

- Ограничения на 60 км/час в этом месте нет. Есть колейность на дороге небольшая, а дождь шел, поэтому, видимо, на аквапланирование попал, - пишет Алексей Гавриленков.

ИСТОЧНИК KP.RU