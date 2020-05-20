"Шесть пакетов гречи". Ярославским школьникам выдают продуктовые наборы в последний раз

20 Май 2020 2020-05-20T15:21:47+03:00

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В школах начался третий, последний этап выдачи продуктовых наборов, положенных льготной категории учащихся. Наборов два вида: для пятидневной и шестидневной учебной недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании и 100 рублей в день – при двухразовом. Продукты те, которые можно использовать в школьном меню.

- В состав сухпайков, которые на данный момент выдаются льготным категориям граждан, входят крупы, мясные и рыбные консервы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, сгущенное молоко и соки, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В соцсетях ярославцы начали делиться фотографиями «последних» наборов. Например, такой набор выдали в Карачихе: тушенка говяжья за 184 рубля, банка зеленого горошка за 58 рублей, упаковка гречи за 104 рубля, печенье и сахар стоимостью 52 и 53 рубля соответственно.

- Я не просила помощи! И не прошу. Из школы звонили, чтобы забрали. Я сама прокормлю своих детей, - пишет Лариса Солнцева, получившая набор с таким продуктовым составом.

В наборе на другой фотографии – тушенка, вермишель, печенье, гречка и пакетированный чай.

- Этот сегодняшний, последний. До этого было «побогаче», - говорит Аленочка Алова.

- За двух школьников выдали уже 6 пакетов гречи. Хватит лет на 5, наверное, - комментирует Олеся Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU