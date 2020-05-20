Ярославна лишилась 300 тысяч рублей, пытаясь продать дачный участок

20 Май 2020 2020-05-20T14:16:52+03:00

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71-летняя жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о том, что лишилась крупной суммы денег.

Выяснилось, что женщина на сайте объявлений разместила информацию о продаже дачного участка с домом. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что перевел предоплату на ее карту, а теперь хочет вернуть деньги. Мошенник убедил потерпевшую снять со своих карт 300 тысяч рублей и перевести их через банкомат на указанный счет.

- Аналогичным образом еще одна жительница Ярославля лишилась 250 тысяч рублей. По обоим фактам проводится проверка, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники ведомства предупреждают граждан быть бдительными и соблюдать простые правила:

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями;

- никому не передавайте свои конфиденциальные данные для получения денег от потенциального покупателя. Используйте альтернативные способы оплаты;

- не переводите в качестве предоплаты деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU