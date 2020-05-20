2020-05-20T13:32:45+03:00
Общество

Ярославские родители просят вернуть детей в школы

Родители считают, что нарушены права школьников
Полина Вачнадзе
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Ярославские родители просят вернуть детей в школыЯрославские родители просят вернуть детей в школыФото: Правительство Ярославской области
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К уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области обратились 150 ярославский родителей. Просьба у них одна – вернуть очное обучение в школах и защитить законные права детей на образование.

- Из норм права Федерального закона «Об образовании в РФ» следует, что обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать подходящую для них форму получения образования и форму обучения. Согласно части 5 статьи 43 Конституции РФ Российская Федерация поддерживает различные формы образования и самообразования, - говорится в обращении. – Из указанных норм права следует, что запреты на реализацию прав детей на очное обучение являются незаконными и противоречащими Конституции.

Родители, которые обратились к уполномоченному, считают, что сейчас дети лишены права выбора формы обучения. Кроме того, дистанционка сказывается на успеваемости детей не в лучшую сторону, у детей нет общения друг с другом. С одной стороны, родителей можно понять: волей-неволей им пришлось взять на себя роль педагога, а не все на это способны. С другой стороны, дистанционное образование – мера вынужденная.

Сейчас уполномоченный проводит юридическую квалификацию обращения, после этого будет решаться вопрос о мерах реагирования.

- При квалификации на весах безопасность и комфорт, приоритет отдается жизни и здоровью детей, - сказал Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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