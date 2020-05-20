Ярославцам предлагают принять участие во всероссийском проекте «Мечта ветерана»

20 Май 2020 2020-05-20T13:02:03+03:00

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Ярославцы могут принять участие во всероссийской акции «Мечта ветерана», которая стартовала еще в феврале этого года.

На официальном сайте проекта опубликованы рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны, а также информация о несбывшихся желаниях фронтовиков и тружеников тыла. Каждый может помочь победителям осуществить их заветные мечты. Для этого на сайте проекта необходимо заполнить форму, чтобы организаторы могли с вами связаться.

- Их осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал участие в боевых действиях, защищая наше будущее! Благодаря проекту мы сообщим друг другу не только о подвигах наших героев, но и об их несбывшихся мечтах, которые обязательно сможем осуществить, - пишет создатель проекта Ярослав Селютин.

Узнать дополнительную информацию о проекте можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU