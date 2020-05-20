2020-05-20T12:29:48+03:00
Общество

В Ярославле 152 детских городка нуждаются в срочном ремонте

Ни один городок в городе не может быть снесен без решения жильцов
Полина Вачнадзе
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По 152 адресам площадки требуют срочного ремонтаПо 152 адресам площадки требуют срочного ремонтаФото: Иван МАКЕЕВ
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- Чтобы площадка пришла в такое ветхое состояние, на нее надо несколько лет не обращать внимания. Это недопустимо, - так отреагировал мэр Ярославля Владимир Волков на фотографии некоторых детских городков в Ленинском и Красноперекопском районах.

Совещание, посвященное подготовке площадок к летнему сезону, прошло в мэрии Ярославля. Всего в городе установлено более тысячи игровых зон, 218 из них – на балансе Горзеленхозстроя, остальные – у ТСЖ и управляющих компаний. Обследование показало, что по 152 адресам площадки требуют срочного ремонта.

Приведением детских площадок в нормативное состояние в городе занялись еще в прошлом году. В первую очередь определили ответственных за их содержание. Тогда мэр запретил сносить городки без собрания жильцов дома и протокола об их согласии. На данный момент лучше всего работа по содержанию придомового оборудования ведется в Дзержинском районе, а вот Ленинский и Красноперекопский – в аутсайдерах. Там качелями и песочницами почти не занимаются, что и стало причиной выговора со стороны главы Ярославля.

- Надо максимально стараться сохранить детские городки, ремонтировать горки, ступени, качели, чтобы ни одной площадки не было демонтировано без собрания и решения жильцов, - сказал Владимир Волков.

Напомнили Горзеленхозстрою у том, что имеется решение суда о демонтаже трех элементов в парке тысячелетия Ярославля. Детские городки здесь установили 10 лет назад и сейчас некоторые конструкции пришли в негодность. Опасные элементы необходимо убрать, а на их месте установить новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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