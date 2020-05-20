2020-05-20T12:01:39+03:00
Общество

В Ярославле проверят законность строительства жилых домов в Заволжском районе

Речь идет о застройке участка земли на Хуторской
Светлана Крутикова
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В Ярославле проверят законность строительства жилых домов на улице ХуторскойВ Ярославле проверят законность строительства жилых домов на улице ХуторскойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Заволжского района Ярославля обратились в органы местного самоуправления с просьбой проверить, законно ли строительство двух четырехэтажных домов на 90 квартир на улице Хуторской. Ярославцев беспокоит тот факт, что нарушается противопожарное расстояние от леса до места застройки.

- По противопожарным правилам расстояние от лесного массива до жилой стройки должно составлять около 50 метров. Застройщик разработал необходимый документ, который позволяет сократить данное нормативное расстояние за счет устройства противопожарной канавы или рва. У нас на руках есть расчетное обоснование и заключение, выданное уполномоченной структурой, и на сегодняшний день у нас нет причин не доверять. Сейчас мы также проводим проверку. Пока она показывает, что документация в этой части в порядке, - сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

В 2016 году указанный участок земли отнесли к зоне малоэтажного многоквартирного строительства. Проект поддержали порядка 400 жителей. К настоящему моменту уже утвердили проект планировки, в конце прошлого года выдали градостроительные планы на данные земельные участки. Сейчас проверяется, соответствуют ли документы застройщика документам органов местного самоуправления. В ближайшее время представят заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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