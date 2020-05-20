В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 135 человек

20 Май 2020 2020-05-20T11:30:59+03:00

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В Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось еще на 135 человек. Число заболевших за все время перевалило за две тысячи – на данный момент их 2073.

За сутки вылечились и выписались 53 жителя региона, всего 386 человек. На лечении сейчас находятся 1675 ярославцев. Госпитализировано в стационары 647 пациентов: 189 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 458 – с типичной клиникой COVID-19. Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 14 состояние врачи оценивают как тяжелое. 113 ярославцев в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 179 человек, на карантине после общения с заболевшими – 2176.

Статистика:

Ярославль - 1187;

Рыбинск – 217;

Гаврилов-Ямский МР – 159;

Тутаевский МР - 95;

Ростовский МР - 79;

Ярославский МР – 66;

Переславский городской округ - 61;

Рыбинский МР - 53;

Некрасовский МР – 37;

Борисоглебский МР – 36;

Угличский МР – 26;

Большесельский МР – 14;

Некоузский МР – 13;

Даниловский МР – 13;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР – 3;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU