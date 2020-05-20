В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 135 человек
В Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось еще на 135 человек. Число заболевших за все время перевалило за две тысячи – на данный момент их 2073.
За сутки вылечились и выписались 53 жителя региона, всего 386 человек. На лечении сейчас находятся 1675 ярославцев. Госпитализировано в стационары 647 пациентов: 189 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 458 – с типичной клиникой COVID-19. Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 14 состояние врачи оценивают как тяжелое. 113 ярославцев в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 179 человек, на карантине после общения с заболевшими – 2176.
Статистика:
Ярославль - 1187;
Рыбинск – 217;
Гаврилов-Ямский МР – 159;
Тутаевский МР - 95;
Ростовский МР - 79;
Ярославский МР – 66;
Переславский городской округ - 61;
Рыбинский МР - 53;
Некрасовский МР – 37;
Борисоглебский МР – 36;
Угличский МР – 26;
Большесельский МР – 14;
Некоузский МР – 13;
Даниловский МР – 13;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР – 3;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР -1.
ИСТОЧНИК KP.RU