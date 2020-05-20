Ярославну будут судить за неуплату алиментов двум детям

20 Май 2020 2020-05-20T11:22:56+03:00

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40-летняя жительница Заволжского района Ярославля обвиняется в неуплате алиментов двум своим несовершеннолетним детям. С мая 2010 года она должна была отдавать 1_3 своих доходов на содержание несовершеннолетних, но не всегда делала это.

В итоге в 2018 году горе-мать даже привлекли к административной ответственности, однако, никаких выводов для себя женщина не сделала и продолжала выполнять свои родительские обязанности спустя рукава. И даже не пыталась как-то исправить ситуацию: сидела без официальной работы, но в центр занятости населения не обращалась.

- С декабря 2018 года по март 2020 у обвиняемой образовалась задолженность в более чем 240 тысяч рублей. За совершенное преступление женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU