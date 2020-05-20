Пьяный ярославец до смерти забил свою жену

20 Май 2020 2020-05-20T10:50:36+03:00

Почти месяц медики боролись за ее жизнь, но женщина умерла

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Семейный конфликт, который потом перерос в избиение женщины, произошел в ночь с 27 на 28 марта. Пьяный муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее пяти раз ударил жену по голове и телу. Ярославну доставили в соловьевскую больницу, почти месяц медики боролись за ее жизнь, но безуспешно. 25 апреля женщина умерла.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате полученных повреждений. В настоящее время мужчина задержан. С его слов, мотивом преступления стал личный конфликт между супругами. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU