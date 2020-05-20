2020-05-20T10:01:18+03:00
Общество

Как ярославцы могут получить бесплатную юридическую помощь

Правда, услуга это работает только по телефону
Полина Вачнадзе
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Консультации будут оказывать только по телефонуКонсультации будут оказывать только по телефонуФото: Полина Вачнадзе
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Бесплатную юридическую помощь жители Ярославля могут получить в Институте развития стратегических инициатив. Правда, пока действует режим самоизоляции, оказывается она исключительно по телефону.

Специалисты могут оказать помощь по вопросам ЖКХ и тарифов, социальной защиты и защиты прав потребителей, образования и медицинской помощи, в сфере семейного и жилищного законодательства и многим другим проблемам. Юристы помогут подготовить заявление или жалобу, разъяснят порядок подачи документов в компетентные органы.

Записаться на консультацию можно на сайте ИРСИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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