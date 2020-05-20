Как ярославцы могут получить бесплатную юридическую помощь
Бесплатную юридическую помощь жители Ярославля могут получить в Институте развития стратегических инициатив. Правда, пока действует режим самоизоляции, оказывается она исключительно по телефону.
Специалисты могут оказать помощь по вопросам ЖКХ и тарифов, социальной защиты и защиты прав потребителей, образования и медицинской помощи, в сфере семейного и жилищного законодательства и многим другим проблемам. Юристы помогут подготовить заявление или жалобу, разъяснят порядок подачи документов в компетентные органы.
Записаться на консультацию можно на сайте ИРСИ.
ИСТОЧНИК KP.RU