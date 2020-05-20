В Ярославле проверили центральный рынок и строительный магазин

20 Май 2020 2020-05-20T07:55:31+03:00

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Соблюдается ли масочный режим в торговых точках Ярославля, проверили сотрудники департамента АПК и потребительского рынка региона.

На центральном рынке областного центра покупателям и продавцам тепловизорами измеряли температуру. Персонал рынка работает и в масках, и в перчатках.

В магазине, где продаются товары для строительства тоже работники имеют и маски и перчатки, торговый зал размечен линиями безопасности на расстоянии в полтора метра друг от друга.

В магазине популярной торговой сети, в которую также пришли проверяющие, регулярно обрабатывают антисептиками полы, тележки, корзины и шкафчики для хранения вещей. Полы также размечены линиями и в самом зале, и у касс. На каждой кассе стоят антисептики, можно купить маски.

- Сегодня все торговые точки должны обеспечить продажу масок, чтобы люди, которые приходят за покупками, могли воспользоваться этой услугой, – подчеркнула заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – В рамках рейда мы отметили, что и продавцы, и покупатели соблюдают масочный режим, относятся с пониманием к этой необходимой мере.

Если вы заметили какие-либо нарушения, о них можно сообщить по телефону горячей линии 8(4852)786-486. Напомним, что с нарушителями режима сначала проводятся беседы, а только потом назначаются штрафы. Граждан могут наказать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, а юридических - от 100 до 300.

ИСТОЧНИК KP.RU