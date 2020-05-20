Ярославских мусульман попросили остаться дома в праздник

20 Май 2020 2020-05-20T08:44:10+03:00

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Председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев обратился к верующим с просьбой отказаться от посещения мечетей и молельных домов 24 мая. В этот день все мусульмане отмечают Ураза-байрам, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в привычное празднование.

Чтобы избежать большого скопления людей, коллективные богослужения проводиться не будут. До 31 мая в Ярославской области сохраняется ряд ограничений, в том числе и на проведение массовых мероприятий. Количество заболевших увеличивается каждый день.

- Призываю вас всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и встретить светлый праздник окончания поста с семьями в своих домах, тем самым сохраняя жизни и здоровье родных и близких нам людей, - сказал Арсланбек Акаев.

ИСТОЧНИК KP.RU