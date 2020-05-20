В Ярославле посадят полмиллиона цветов

20 Май 2020 2020-05-20T09:17:38+03:00

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На общегородском совещании в мэрии Ярославля вчера, 19 мая, рассмотрели "красивый" вопрос - цветочное оформление Ярославля. Клумбы будут разбиты во всех районах города, в этом году большее внимание собираются уделить посадке кустов и многолетников. По словам руководителя Горзеленхозстроя Андрея Степанова, это позволит сохранить яркость цветников и придаст им рельефность.

Оформление Ярославля проводится в три этапа. На первом, который уже завершен, в основном сажали двулетники, в частности, виолы. Высажено 31,5 тысяч цветов. На втором этапе, он продлится с мая до конца июня, высадят летники - 550 тысяч штук. на третьем этапе, осеннем, который начнется 10 октября, на площади в 612 квадратных метров посадят 26900 тюльпанов.

Также на совещании мэр Ярославля Владимир Волков попросил обратить особое внимание на улицы, где в прошлом году ремонтировали дороги, а газоны оставили не засеянными. Это ситуацию нужно исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU