2020-05-19T17:15:09+03:00
Общество

Охотничьи билеты в Ярославской области будут выдавать по предварительной записи

Подать заявление можно на портале Госуслуг
Полина Вачнадзе
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Подать заявление можно на портале ГосуслугПодать заявление можно на портале ГосуслугФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области возобновляется выдача и аннулирование охотничьих билетов. Выдаются документы в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона по понедельникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00. Клиент должен быть в медицинской маске и перчатках.

Подать заявление на получение охотничьего билета можно только через единый портал государственных и муниципальных услуг. А выдают документ только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8(4852)786-165.

ИСТОЧНИК KP.RU

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