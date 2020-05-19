Охотничьи билеты в Ярославской области будут выдавать по предварительной записи

19 Май 2020 2020-05-19T17:15:09+03:00

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В Ярославской области возобновляется выдача и аннулирование охотничьих билетов. Выдаются документы в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона по понедельникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00. Клиент должен быть в медицинской маске и перчатках.

Подать заявление на получение охотничьего билета можно только через единый портал государственных и муниципальных услуг. А выдают документ только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8(4852)786-165.

ИСТОЧНИК KP.RU