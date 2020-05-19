Лосенок, которого бросила мама, прошел адаптацию в ярославском зоопарке

19 Май 2020 2020-05-19T16:46:33+03:00

И уже даже получил имя

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Новорожденный лосенок, которого нашли в Большесельском районе и отправили в ярославский зоопарк, успешно прошел адаптацию в своем новом доме. Малышке оставили имя Бэмби - так ее назвали дети ярославца, обнаружившего малютку, оставленную мамой.

Сейчас Бэмби кормят свежим молоком из бутылочки, потом начнут давать более грубый корм - специальные смеси с овсянкой и минерально-витаминной подкормкой. А еще лосята любят яблоки, морковку, капусту и огурцы.

– Бэмби довольно быстро адаптировалась к новым условиям, - говорит руководитель отдела маркетинга и продаж МАУ «Ярославский зоопарк» Анастасия Шмураткина. – Сейчас малышка уже узнает специалистов, которые регулярно ее навещают, чтобы осмотреть и накормить. Как только лосенок подрастет, свободы у нее станет больше, она будет жить на территории Парка копытных. Там созданы максимально близкие к естественным условия обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU