2020-05-19T16:46:33+03:00
Дом. Семья

Лосенок, которого бросила мама, прошел адаптацию в ярославском зоопарке

И уже даже получил имя
Полина Вачнадзе
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Малышке оставили имя БэмбиМалышке оставили имя БэмбиФото: Правительство Ярославской области
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Новорожденный лосенок, которого нашли в Большесельском районе и отправили в ярославский зоопарк, успешно прошел адаптацию в своем новом доме. Малышке оставили имя Бэмби - так ее назвали дети ярославца, обнаружившего малютку, оставленную мамой.

Сейчас Бэмби кормят свежим молоком из бутылочки, потом начнут давать более грубый корм - специальные смеси с овсянкой и минерально-витаминной подкормкой. А еще лосята любят яблоки, морковку, капусту и огурцы.

– Бэмби довольно быстро адаптировалась к новым условиям, - говорит руководитель отдела маркетинга и продаж МАУ «Ярославский зоопарк» Анастасия Шмураткина. – Сейчас малышка уже узнает специалистов, которые регулярно ее навещают, чтобы осмотреть и накормить. Как только лосенок подрастет, свободы у нее станет больше, она будет жить на территории Парка копытных. Там созданы максимально близкие к естественным условия обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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