Ярославец выплатил ребенку алименты, чтобы продать машину
Житель Ярославля выплатил алименты сыну, чтобы продать автомобиль.
По решению суда мужчина был обязан каждый месяц давать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако выполнять свои родительские обязательства ярославец не стал. В результате накопил долг в размере более 240 тысяч рублей.
В отношении нерадивого отца возбудили исполнительное производство. Добровольно погашать задолженность мужчина не спешил. Судебные приставы узнали, что у ярославца есть автомобиль, и вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Мера оказалась действенной.
- Оказалось, что должник решил продать машину, но действующий запрет не позволил ему этого сделать. Не желая отказываться от сделки, мужчина погасил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU