2020-05-19T16:04:45+03:00
Общество

Ярославец выплатил ребенку алименты, чтобы продать машину

Нерадивый отец задолжал сыну более 240 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Не желая отказываться от сделки, мужчина погасил задолженность в полном объемеНе желая отказываться от сделки, мужчина погасил задолженность в полном объемеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Ярославля выплатил алименты сыну, чтобы продать автомобиль.

По решению суда мужчина был обязан каждый месяц давать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако выполнять свои родительские обязательства ярославец не стал. В результате накопил долг в размере более 240 тысяч рублей.

В отношении нерадивого отца возбудили исполнительное производство. Добровольно погашать задолженность мужчина не спешил. Судебные приставы узнали, что у ярославца есть автомобиль, и вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Мера оказалась действенной.

- Оказалось, что должник решил продать машину, но действующий запрет не позволил ему этого сделать. Не желая отказываться от сделки, мужчина погасил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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