2020-05-19T15:32:14+03:00
Общество

Ярославцев предупреждают о появлении поддельных сайтов по выплате детских пособий

Мошенники используют разные схемы
Светлана Крутикова
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При оформлении заявки внимательно проверьте адресную строку браузераПри оформлении заявки внимательно проверьте адресную строку браузераФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Ярославской области столкнулись с новой схемой мошенничества. В интернете появились поддельные сайты по выплате пособий на детей.

На прошлой неделе президент России объявил о новых пособиях, которые смогут получить семьи с детьми. Подать заявление на выплату необходимо на портале Госуслуг. После этой информации мошенники сразу активизировались и создали сайты-двойники, которые внешне напоминают официальный интернет-ресурс. В названии поддельных сайтов могут быть такие слова, как gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

Мошенники используют разные схемы. Вас могут попросить ввести логин и пароль от настоящего портала Госуслуг или запросить реквизиты банковской карты. Также предлагают оплатить комиссию или налог. Адреса поддельных сайтов злоумышленники направляют в рассылках, которые призывают получателя оформить пособие на ребенка. Ни в коем случае не переходите по данным ссылкам.

- При оформлении заявки на детское пособие следует убедиться, что вы делаете это на официальном Портале госуслуг (gosuslugi.ru). Нужно внимательно проверить адресную строку браузера. Проверьте сертификат сайта, нажав на замочек в адресной строке: сертификат должен быть выдан именно gosuslugi.ru, - сообщает пресс-служба ярославского отделения Банк России.

Специалисты также советуют защитить гаджет антивирусными программами, которые помогают автоматически вычислить фишинговые сайты и уберечь от ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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