Управление ФСБ не дало крупной партии наркотиков попасть к ярославцам

19 Май 2020 2020-05-19T15:15:41+03:00

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16 мая сотрудники Ярославского Управления ФСБ пресекли межрегиональный канал поставок в область наркотических средств в крупном размере.

Задержаны с поличным гражданин Беларуси и жительница Московской области. Их взяли в тот момент, когда они забирали синтетические наркотики из тайника в Переславском районе. Также у них были изъяты несколько видов запрещенных веществ, в частности, пирролидиногексиофенон в крупном размере, а также расфасованные и уже готовые к сбыту дозы героина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка незаконного сбыта наркотических средств", задержанная пара заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU