2020-05-19T14:42:37+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили участника массовой драки на Дне города-2016

Потерпевших избивали битой и прикладом ружья
Полина Вачнадзе
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Оснований для изменений приговора суд не нашел и оставил решение коллег в силеОснований для изменений приговора суд не нашел и оставил решение коллег в силеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Драка на Дне города произошла 28 мая 2016 года. Сначала сцепились две компании отдыхающих, потом один из участников конфликта позвонил своем у отцу и тот приехал на выручку к сыну с его друзьями. Как говорится в материалах дела, вместе они догнали на двух мужчин и женщину и напали на них.

Подсудимый Александр Полховский, вооружившись предметом, похожим на бейсбольную биту, двинул ей по затылку одного из мужчин, а когда тот упал и потерял сознание, вместе с подельниками ударил его еще несколько раз. По словам матери потерпевшего, теперь тот нуждается в постоянном уходе и восстановиться после травмы уже не сможет.

Потом, по версии следствия, Полховский присоединился к избиению несовершеннолетнего юноши, который прибежал на помощь к родителям. Упавшего на землю подростка били прикладом ружья по лицу и битой по телу. Установлено, что сам подсудимый не менее одного раза ударил молодого человека битой по голове, и не менее четырех раз - по телу.

Во время судебного заседания Александр Полховский свою вину не признал, а от дачи показаний отказался. 16 января этого года ему вынесли приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда: одному 300 тысяч рублей, другому - 30 тысяч. Но этот приговор подсудимый не слышал - на заседание он не явился, из-за чего был объявлен в розыск.

А защитники осужденного тем временем подали апелляцию. На заседание в областной суд в мае Полховский все же явился, чтобы выслушать окончательный приговор: оснований для его изменений суд не нашел и оставил решение коллег в силе. В зале суда ярославца взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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