Из Ярославля в Казань возобновили авиарейсы

19 Май 2020 2020-05-19T14:03:52+03:00

Улететь можно по вторникам и четвергам

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С сегодняшнего дня, 19 мая, авиакомпания "ЮВТ АЭРО" возобновила рейсы по из Казани в Ярославль и обратно. Авиаперелеты будут осуществляться по вторникам и четвергам.

Весь экипаж и пассажиры в целях безопасности должны носить маски и перчатки. Если средства индивидуальной защиты отсутствуют, авиакомпания оставляет за собой право не пустить пассажира на борт. При этом на сайте аэропорта "Туношна" уточняется, что "ЮВТ АЭРО" не выдает маски и перчатки при посадке, озаботиться их покупкой нужно перед полетом.

Летом планируется возобновить полеты из Ярославля в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар. Об открытии каждого рейса будут сообщать дополнительно.

Всю информацию можно получить в справочной службе по телефонам 8(4852)43-18-00 или 43-18-10.

ИСТОЧНИК KP.RU