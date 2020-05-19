Жители Ростова выбрали название для нового ФОКа с бассейном

19 Май 2020 2020-05-19T13:32:32+03:00

Было предложено 150 названий, от самых предсказуемых, до неожиданных

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"АкваНеро" - так в итоге решили назвать новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который строится в Ростове Великом.

Жители города и района предложили порядка 150 наименований для долгожданного ФОКа. Например, "Нырок", "Поплавок", "Нептун", "Альбатрос" звучали не единожды, были и предложения с юмором: "Ростовский водяной", "Буль-буль", "малибу", "Золотой олень" и даже "босые ноги".

Рабочая группа отобрала десять подходящих наименований, а из них при помощи голосования в социальной сети ростовцы выбрали лучшее. Наибольшее число голосов получило имя "АкваНеро". По условиям конкурса автор этого названия получит годовой абонемент в ФОК, как только он откроется. Обладателем абонемента стала Юлия Гук.

ИСТОЧНИК KP.RU