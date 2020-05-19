2020-05-19T12:59:41+03:00
Происшествия

Пьяный, без прав, на чужой машине. В Ярославле завершили расследование по смертельному ДТП

Авария произошла 9 мая прошлого года
Полина Вачнадзе
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ДТП на улице 2-я Ляпинская в Ярославле произошло 9 мая 2019 годаДТП на улице 2-я Ляпинская в Ярославле произошло 9 мая 2019 годаФото: Сергей ГАПОН
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ДТП на улице 2-я Ляпинская в Ярославле произошло 9 мая 2019 года. Мужчина 1983 года рождения сел за руль "Лады", не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В итоге погиб пассажир, которому эта машина принадлежала.

- Установлено, что у мужчины, который управлял автомобилем, не было водительского удостоверения и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он сел за руль вместо хозяина машины, обвиняемый пояснить не смог, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Зато полностью признал свою вину и вспомнил, что незадолго до аварии он с другом пил, а потом они вместе решили съездить в магазин. Эта поездка стоила жизни одному человеку, а другому будет стоить лишения свободы на долгий срок. Санкции статьи, по которой обвиняется ярославец, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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