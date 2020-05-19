Житель Ярославской области из-за пьянки чуть было не лишился машины

19 Май 2020 2020-05-19T12:33:09+03:00

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В полицию Тутаева обратился 45-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он несколько дней пил с малознакомым мужчиной и тот, воспользовавшись не совсем адекватным состоянием своего собутыльника, подсунул ему договор купли-продажи на автомобиль. Автовладелец бумаги на продажу за 400 тысяч рублей своего "Рено" подписал, а денег, естественно, никаких не получил. придя в себя, мужчина понял, что его обманули и отправился в полицию.

Подозреваемого установили - это ранее судимый тутаевец 1991 года рождения. Он уже во всем признался, машина возвращена владельцу. В отношении "предпринимателя" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU