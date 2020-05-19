В Ярославскую область снова придут заморозки
Главное Управление МЧС России по Ярославской области предупреждает: в регионе снова ожидаются заморозки. В некоторых районах температура воздуха ночь и утром 20 мая опустится до минус 2 градусов.
Такое похолодание в первую очередь опасно для сельскохозяйственных культур. Кроме того, не исключено увеличение числа пожаров в домах и квартирах, на социальных объектах. Возгорания могут произойти как из-за повышения нагрузок на электрические сети, так и неправильной эксплуатации электрических приборов, в том числе нагревательных. Поэтому будьте осторожны и не оставляйте обогреватели без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU