В Ярославской области еще у 109 человек подтвердили COVID-19
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 109 человек. Таким образом, в регионе официально подтверждено 1938 случаев заражения COVID-19.
На данный момент госпитализировано 649 пациентов: 178 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 471 - с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находятся 3 ярославца, в тяжелом - 10.
По данным на 19 мая, выздоровели и выписаны еще 28 жителей региона, всего - 333 человека, умерли 12 человек. На обязательной изоляции находятся 184 ярославца, на карантине - 1937.
Статистика по районам:
Ярославль - 1102;
Рыбинск – 203;
Гаврилов-Ямский МР – 159;
Тутаевский МР - 82;
Ростовский МР - 73;
Ярославский МР – 64;
Переславский городской округ - 58;
Рыбинский МР - 51;
Некрасовский МР – 33;
Угличский МР – 25;
Борисоглебский МР – 34;
Некоузский МР – 13;
Даниловский МР – 13;
Большесельский МР – 12;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 3;
Любимский МР -1;
Мышкинский МР - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU