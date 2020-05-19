2020-05-19T11:27:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области еще у 109 человек подтвердили COVID-19

Госпитализированы 649 пациентов
Полина Вачнадзе
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В крайне тяжелом состоянии находятся 3 ярославца, в тяжелом - 10.В крайне тяжелом состоянии находятся 3 ярославца, в тяжелом - 10.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 109 человек. Таким образом, в регионе официально подтверждено 1938 случаев заражения COVID-19.

На данный момент госпитализировано 649 пациентов: 178 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 471 - с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находятся 3 ярославца, в тяжелом - 10.

По данным на 19 мая, выздоровели и выписаны еще 28 жителей региона, всего - 333 человека, умерли 12 человек. На обязательной изоляции находятся 184 ярославца, на карантине - 1937.

Статистика по районам:

Ярославль - 1102;

Рыбинск – 203;

Гаврилов-Ямский МР – 159;

Тутаевский МР - 82;

Ростовский МР - 73;

Ярославский МР – 64;

Переславский городской округ - 58;

Рыбинский МР - 51;

Некрасовский МР – 33;

Угличский МР – 25;

Борисоглебский МР – 34;

Некоузский МР – 13;

Даниловский МР – 13;

Большесельский МР – 12;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 3;

Любимский МР -1;

Мышкинский МР - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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