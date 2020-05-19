2020-05-19T11:15:09+03:00
Общество

В Ярославском отделении Сбербанка рассказали о новых условиях по военной ипотеке

Оформить военную ипотеку по новым условиям можно с 18 мая 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей. Оформить военную ипотеку по новым условиям можно с 18 мая 2020 года.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Как рассказали в Ярославском отделении ПАО Сбербанк, ранее банк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Действуют специальные ставки по программе «Господдержка 2020», а также а для семей с детьми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Управление ФСБ не дало крупной партии наркотиков попасть к ярославцам
В Ярославле осудили участника массовой драки на Дне города-2016
Из Ярославля в Казань возобновили авиарейсы
Жители Ростова выбрали название для нового ФОКа с бассейном
Пьяный, без прав, на чужой машине. В Ярославле завершили расследование по смертельному ДТП
Житель Ярославской области из-за пьянки чуть было не лишился машины
В Ярославскую область снова придут заморозки
В Ярославской области еще у 109 человек подтвердили COVID-19
В Ярославском отделении Сбербанка рассказали о новых условиях по военной ипотеке
В Ярославле на 2-ом Брагинском проезде запретят парковку
В Ярославле еще два детсада закрываются из-за коронавируса
Экс-заместитель главы двух районов Ярославля обвиняется в получении взяток
Шесть сотрудников ярославского УФСИН заразились коронавирусом
В Ярославской области автобусы начали работать как в докоронавирусные времена
В Ярославле задержали двух угонщиков
В Ярославле на карантин закрыли еще одну дежурную группу детского сада
Отдых на природе и походы в гости: ярославский Роспотребнадзор объяснил рост числа больных COVID-19
Дольщики дома на Летной в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
В Ярославской области пьяный водитель ударил полицейского
Ярославские медики получат все положенные выплаты без учета отработанного времени
В Ярославле бесплатно раздали медицинские маски
Под Рыбинском разбился водитель квадроцикла
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Ярославец вернул детям долг после трудотерапии
Со всех сторон. Молодежный совет города составляет портрет ярославской молодежи
В Ярославской области один человек погиб, четверо пострадали в ДТП
СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда
В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина
В Ярославле медведь напал на человека