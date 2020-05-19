В Ярославском отделении Сбербанка рассказали о новых условиях по военной ипотеке

19 Май 2020 2020-05-19T11:15:09+03:00

Оформить военную ипотеку по новым условиям можно с 18 мая 2020 года

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Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей. Оформить военную ипотеку по новым условиям можно с 18 мая 2020 года.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Как рассказали в Ярославском отделении ПАО Сбербанк, ранее банк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Действуют специальные ставки по программе «Господдержка 2020», а также а для семей с детьми.