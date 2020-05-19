В Ярославле на 2-ом Брагинском проезде запретят парковку

19 Май 2020 2020-05-19T11:04:42+03:00

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Запрет парковки на 2-ом Брагинском проезде - мера вынужденная: от жителей микрорайона поступило уже немало жалоб на затрудненный проезд на улицу Панина из-за стоящих на обочинах автомобилей.

- Приняли решение установить дорожные знаки «3.27 Остановка запрещена» с зоной действия на 2-ом Брагинском проезде. Знаки будут расположены с двух сторон от улицы Батова до улицы Панина. Хочу обратиться к жителям микрорайона с просьбой в период производства работ на третьем участке Тутаевского шоссе не парковать свои транспортные средства на 2-ом Брагинском проезде. Улица очень узкая и любая оставленная на проезжей части машина затрудняет движение. В ближайшие два дня силами подрядной организации выполним мелкий ямочный ремонт, приведем проезд в нормативное состояние, — пояснил руководитель ДГХ Ярослав Овчаров.

В ближайшие дни будет сделан ямочный ремонт на 2-ом Брагинском проезде и приведена в порядок 23-я линия. Там также будут установлены знаки, запрещающие остановку с зоной действия в 500 метров. Нарушителей собираются эвакуировать.

С 1 июня планируется перекрыть участок от улицы Урицкого до поликлиники №5. Жители улицы Спасской могут выезжать по Тутаевскому шоссе на проспект ДЗержинского. Здесь будет отсыпана временная дорога от Блюхера до Ленинградского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU