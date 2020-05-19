2020-05-19T10:29:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле еще два детсада закрываются из-за коронавируса

На карантин уходят сады №88 и №243
Полина Вачнадзе
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В Ярославле еще два детсада закрываются из-за коронавирусаВ Ярославле еще два детсада закрываются из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Детские сады №88 на улице Менделеева и №243на улице Павлова сегодня, 19 мая, закрываются на карантин после подтвержденного случая заражения работника коронавирусной инфекцией.

– В первом дошкольном учреждении с заболевшим сотрудником контактировали 18 детей и 13 взрослых, во втором – 21 ребенок и 15 работников. Все они вместе с родителями малышей отправляются на домашнюю самоизоляцию под наблюдением медиков. В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек, - пояснили директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Накануне в Ярославле по той же самой причине закрыли детский сад №92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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