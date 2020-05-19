2020-05-19T09:38:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть сотрудников ярославского УФСИН заразились коронавирусом

Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных COVID-больных нет
Полина Вачнадзе
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Шесть сотрудников ярославского УФСИН заразились коронавирусомШесть сотрудников ярославского УФСИН заразились коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На данный момент положительный результат на коронавирус дали тесты шести сотрудников УФСИН по Ярославской области. Среди подозреваемых, обвиняемых и заключенных заболевших COVID-19 нет, сообщает группа "СТОП! Коронавирус. Ярославская область".

В учреждениях уже проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Заразившиеся сотрудники находятся на изоляции. Пациенты под постоянным наблюдением медиков. Все, кто контактировал с COVID-зараженными также прошли тестирование, которое показало отрицательный результат. Тем не менее, врачи продолжают следить за состоянием их здоровья.

Проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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