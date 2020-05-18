2020-05-18T21:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле на карантин закрыли еще одну дежурную группу детского сада

Тест на коронавирус одного из сотрудников дал положительный результат
Полина Вачнадзе
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В Ярославле закрыли дежурную группу в детском саду №92 - тест на коронавирус одного из сотрудников дошкольного учреждения показал положительный результат. Группу посещали 12 детей.

- Работники детского сада, это восемь человек, контактировавшие с потенциальными носителями вируса, и родители дошкольников уходят на домашний режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В детском саду провели дезинфекцию, антисептиками обработали перила и ручки, игрушки, шкафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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