В Ярославле на карантин закрыли еще одну дежурную группу детского сада
Тест на коронавирус одного из сотрудников дал положительный результат
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В Ярославле закрыли дежурную группу в детском саду №92 - тест на коронавирус одного из сотрудников дошкольного учреждения показал положительный результат. Группу посещали 12 детей.
- Работники детского сада, это восемь человек, контактировавшие с потенциальными носителями вируса, и родители дошкольников уходят на домашний режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
В детском саду провели дезинфекцию, антисептиками обработали перила и ручки, игрушки, шкафы.
ИСТОЧНИК KP.RU