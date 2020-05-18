2020-05-18T17:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Отдых на природе и походы в гости: ярославский Роспотребнадзор объяснил рост числа больных COVID-19

Еще одна причина - увеличение числа тестирований
Светлана Крутикова
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Сейчас количество тестирований составляет 130 на сто тысяч человекСейчас количество тестирований составляет 130 на сто тысяч человекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В региональном Роспотребнадзоре объяснили рост числа заболевших COVID-19. В области увеличилось количество тестирований. Если неделю назад их количество составляло 83 на сто тысяч человек, то сейчас 130 на сто тысяч.

Кроме того, на ситуацию повлияли и увеличившиеся контакты во время майских праздников. Люди выезжали на дачи, отдыхали на природе, гуляли, ходили в гости и сами принимали гостей, в том числе из других регионов.

- Введение в регионе обязательного масочного режима должно исправить ситуацию и остановить распространение COVID-19 при условии, что жители области будут носить маски в общественных местах, - сообщают в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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