Дольщики дома на Летной в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
239 дольщиков дома на улице Летная в Ярославле получат ключи от долгожданных квартир. Дом ввели в эксплуатацию.
Собственники ждали этого момента с конца 2018 года, но строительство явно затянулось. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как в процесс вмешалось правительство региона.
- Мы взяли процесс под свой контроль: решили вопросы техподключения объекта к сетям и получения необходимых документов и допусков, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Лом на Летной - второй из списка зданий, которые сдали в этом году. Ранее в эксплуатацию ввели дом на Чкалова. В конце июня планируют сдать дом на 313 квартир на Большой Октябрьской.
ИСТОЧНИК KP.RU