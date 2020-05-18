Дольщики дома на Летной в Ярославле скоро въедут в свои квартиры

18 Май 2020 2020-05-18T16:22:52+03:00

Это второй долгострой, который сдали в этом году

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239 дольщиков дома на улице Летная в Ярославле получат ключи от долгожданных квартир. Дом ввели в эксплуатацию.

Собственники ждали этого момента с конца 2018 года, но строительство явно затянулось. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как в процесс вмешалось правительство региона.

- Мы взяли процесс под свой контроль: решили вопросы техподключения объекта к сетям и получения необходимых документов и допусков, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Лом на Летной - второй из списка зданий, которые сдали в этом году. Ранее в эксплуатацию ввели дом на Чкалова. В конце июня планируют сдать дом на 313 квартир на Большой Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU