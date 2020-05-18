В Ярославской области пьяный водитель ударил полицейского
На дебошира завели уголовное дело
Пытаясь скрыться от преследования, мужчина ударил инспектора ДПС по головеФото: СУ СКР по Ярославской области
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44-летний житель Ростова подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.
Следствие установило, что 5 мая этого года в Переславле-Залесском мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, припарковал свой автомобиль и, пытаясь скрыться от преследования, ударил инспектора ДПС по голове, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU