В Ярославской области пьяный водитель ударил полицейского

18 Май 2020 2020-05-18T15:42:19+03:00

Пытаясь скрыться от преследования, мужчина ударил инспектора ДПС по голове Фото: СУ СКР по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

44-летний житель Ростова подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие установило, что 5 мая этого года в Переславле-Залесском мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, припарковал свой автомобиль и, пытаясь скрыться от преследования, ударил инспектора ДПС по голове, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU