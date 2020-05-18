Ярославские медики получат все положенные выплаты без учета отработанного времени

18 Май 2020 2020-05-18T15:12:17+03:00

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15 мая вышло новое постановление Правительства РФ - в правила начисления стимулирующих выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, внесены изменения. Начисления будут происходить не по отработанному с COVID-больными времени, а по самому факту этой работы.

- Работники скорой медицинской помощи в составе специализированных бригад получат следующие начисления: врачи – по 50 тысяч рублей. Средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Что касается работников, оказывающих специализированную помощь в условиях стационара, то для врачей предусмотрена компенсация в 80 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 50 тысяч, младшего – 25 тысяч, - пояснил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Олег Аверкин.

И уточнил, что эти деньги не будут облагать налогом на доходы физических лиц. На выплаты медсотрудникам, оказывающим помощь коронавирусным больным, направлено более 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU