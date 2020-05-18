2020-05-18T14:30:50+03:00
Общество

В Ярославле бесплатно раздали медицинские маски

Акция проходила на остановках транспорта
Полина Вачнадзе
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Многие ярославцы отказывались брать маски, говоря, что у них имеется их запасМногие ярославцы отказывались брать маски, говоря, что у них имеется их запасФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле сегодня, 18 мая, на остановках общественного транспорта волонтеры бесплатно раздавали медицинские маски. Их для горожан приобрел меценат Константин Зиров.

Акция прошла на 21 остановке в разных районах Ярославля. Волонтеры шли туда, где утром обычно наблюдается высокий пассажиропоток. Например, остановки «Улица Волгоградская», «Улица Пионерская», «ТЦ «Победа» в Дзержинском районе, «Проспект Машиностроителей», «Кинотеатр «Аврора» и «Средний поселок» за Волгой, «Красная площадь», «Октябрьская площадь», «Площадь Карла Маркса» и «Ярославль Главный».

Все маски находились в индивидуальных упаковках, волонтеры тоже были в масках и перчатках.

Кстати, многие ярославцы отказывались брать маски, говоря, что у них имеется их запас. Напомним, что с 16 мая в Ярославской области начал действовать обязательный масочный режим. Тем, кто окажется в общественном месте без средства защиты органов дыхания, грозит предупреждение, а потом и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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