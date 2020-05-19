2020-05-19T08:24:32+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали двух угонщиков

Молодые люди позарились на «Киа Рио»
Полина Вачнадзе
Поделиться:
что кража автомобиля совершена в целях дальнейшей продажичто кража автомобиля совершена в целях дальнейшей продажиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Заявление о краже автомобиля «Киа Рио» поступило в полицию от владельца машины. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Угнанное авто искали недолго, как и подозреваемых в этом преступлении. Задержали двух мужчин 30 и 45 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

- Полицейскими было установлено, что кража автомобиля совершена в целях его дальнейшей продажи. По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По статье «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле еще два детсада закрываются из-за коронавируса
Экс-заместитель главы двух районов Ярославля обвиняется в получении взяток
Шесть сотрудников ярославского УФСИН заразились коронавирусом
В Ярославской области автобусы начали работать как в докоронавирусные времена
В Ярославле задержали двух угонщиков
В Ярославле на карантин закрыли еще одну дежурную группу детского сада
Отдых на природе и походы в гости: ярославский Роспотребнадзор объяснил рост числа больных COVID-19
Дольщики дома на Летной в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
В Ярославской области пьяный водитель ударил полицейского
Ярославские медики получат все положенные выплаты без учета отработанного времени
В Ярославле бесплатно раздали медицинские маски
Под Рыбинском разбился водитель квадроцикла
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Ярославец вернул детям долг после трудотерапии
Со всех сторон. Молодежный совет города составляет портрет ярославской молодежи
В Ярославской области один человек погиб, четверо пострадали в ДТП
СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда
В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина
В Ярославле медведь напал на человека