В Ярославле задержали двух угонщиков

19 Май 2020 2020-05-19T08:24:32+03:00

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Заявление о краже автомобиля «Киа Рио» поступило в полицию от владельца машины. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Угнанное авто искали недолго, как и подозреваемых в этом преступлении. Задержали двух мужчин 30 и 45 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

- Полицейскими было установлено, что кража автомобиля совершена в целях его дальнейшей продажи. По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По статье «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU