Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink

18 Май 2020 2020-05-18T13:41:43+03:00

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Просмотр телевидения, кино и сериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Празднование юбилея Победы не могло не отразиться на симпатиях зрителей. В число лидеров вышли фильмы «Солдатик» - киноистория о самом юном солдате Великой Отечественной войны и «Временная связь», снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но и время. По-прежнему сохраняют лидерство отечественные премьеры 2020 года - «Спутник» и «Лед 2». Еще в топ-5 попал фильм «Брат-2», который в этом году отмечает 20-летний юбилей.

Среди российских сериалов новый лидер - «Закрытый сезон», который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие очень актуального в настоящее время сериала происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается под угрозой срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В город вызывают эпидемиолога из столицы, который может закрыть город на карантин, чего, конечно, опасаются местные бизнесмены и полицейские. Однако помимо потенциальных финансовых потерь героям сериала нужно разобраться и со своими личными проблемами.

Рейтинги зарубежных фильмов особо не изменились - зрители продолжали активно смотреть новинки апреля. На этом фоне интригующе выглядит взлет картины «Третий лишний», которая в правильном переводе Гоблина заиграла новыми красками и смыслами. В центре истории — взаимоотношения Лори и Джона, в которой третьим лишним оказывается большой плюшевый медведь. Никто не знает, на что он способен на самом деле.

Продолжает пользоваться повышенным зрительским интересом проект WinkLive - живые онлайн-концерты звезд российской сцены разных стилей и жанров. 1 мая поклонников порадовала группа «Звери», а 8 мая – Елена Ваенга. Прямые эфиры двух концертов посмотрели более 900 тысяч зрителей, то есть много стадионов одновременно. 15 мая состоится очередной онлайн-концерт - Сергея Лазарева.

И, наконец, появились настоящие новости из мира спорта. Первое значительное событие — номерной бой UFC. Мероприятие, на котором должен был биться Хабиб, но не смог покинуть пределы России. Бой, где явный фаворит Фергюсон проиграл, стал главной спортивной сенсацией весны. Любители смешанных единоборств заслужено выбрали Wink для просмотра этого исторического поединка.

Примечательно, что, несмотря на миграцию на дачи, общее количество просмотров контента в Wink на майских праздниках не снизилось, но произошло перераспределение экранов, с которых смотрят видеосервис.

Подписчики не забыли, что Wink можно смотреть на любых устройствах даже при среднем качестве интернета. Поэтому на праздниках больше обычного телеканалы и кино смотрели на смартфонах, сообщает пресс- служба «Ростелеком».