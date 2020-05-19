В Ярославской области автобусы начали работать как в докоронавирусные времена
Из-за частичного снятия ограничений на работу предприятий, увеличилось количество пассажиров автобусов. В связи с этим было принято решение увеличить и число автобусных рейсов по межмуниципальным маршрутам с 18 мая. Однако это коснется не всей маршрутной сети региона.
- Объем восстановлен более чем на 90%, но все же некоторые автобусы будут работать по сокращенным графикам до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. При необходимости точечно станем вносить соответствующие изменения, - пояснил и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.
Актуальное расписание автобусов находится на сайте ГБУ «ЯО «Яроблтранском», также информацию можно получить по телефону 8(4852)67-40-80.
С 16 мая в Ярославской области действует обязательный масочный режим. Носить маску нужно во всех общественных местах, в том числе в транспорте и на остановках общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU