В Ярославской области автобусы начали работать как в докоронавирусные времена

19 Май 2020 2020-05-19T09:09:52+03:00

Но не все

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Из-за частичного снятия ограничений на работу предприятий, увеличилось количество пассажиров автобусов. В связи с этим было принято решение увеличить и число автобусных рейсов по межмуниципальным маршрутам с 18 мая. Однако это коснется не всей маршрутной сети региона.

- Объем восстановлен более чем на 90%, но все же некоторые автобусы будут работать по сокращенным графикам до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. При необходимости точечно станем вносить соответствующие изменения, - пояснил и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Актуальное расписание автобусов находится на сайте ГБУ «ЯО «Яроблтранском», также информацию можно получить по телефону 8(4852)67-40-80.

С 16 мая в Ярославской области действует обязательный масочный режим. Носить маску нужно во всех общественных местах, в том числе в транспорте и на остановках общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU