Со всех сторон. Молодежный совет города составляет портрет ярославской молодежи
Молодежный совет города Ярославля запустил социологическое исследование. Задача – опросить 1500 человек в возрасте от 14 до 35 лет и на основе их ответов составить портрет ярославской молодежи.
- Зачем все? Хотим меняться и менять Ярославль в лучшую сторону. Делать события, которые интересны и полезны нашим ровесникам. Рассказать городским властям, что важно и нужно молодежи. Помочь общественным организациям больше узнать о молодых ярославцах, - говорится на официальной странице совета ВКонтакте.
В опросе 9 блоков об образовании, семейном положении, работе, досуге. Анкета анонимная, поэтому кому принадлежат ответы, никто не узнает.
ИСТОЧНИК KP.RU