Со всех сторон. Молодежный совет города составляет портрет ярославской молодежи

18 Май 2020 2020-05-18T13:06:18+03:00

Задача – опросить 1500 человек в возрасте от 14 до 35 лет Фото: Полина Вачнадзе

Организаторы хотят донести до властей, что важно и нужно ярославцам

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Молодежный совет города Ярославля запустил социологическое исследование. Задача – опросить 1500 человек в возрасте от 14 до 35 лет и на основе их ответов составить портрет ярославской молодежи.

- Зачем все? Хотим меняться и менять Ярославль в лучшую сторону. Делать события, которые интересны и полезны нашим ровесникам. Рассказать городским властям, что важно и нужно молодежи. Помочь общественным организациям больше узнать о молодых ярославцах, - говорится на официальной странице совета ВКонтакте.

В опросе 9 блоков об образовании, семейном положении, работе, досуге. Анкета анонимная, поэтому кому принадлежат ответы, никто не узнает.

ИСТОЧНИК KP.RU