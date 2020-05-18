18 Май 2020 2020-05-18T12:31:38+03:00

В Ярославской области один человек погиб, четверо пострадали в ДТП. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

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ДТП в Гаврилов-Ямском районе произошло в субботу, 16 мая. Вечером у поселка Заря 36-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управление и выехал в кювет. После этого машина врезалась в дерево и перевернулась. По предварительной информации, 36-летний мужчина, который находился за рулем иномарки, был пьян.

В аварии пострадали четыре человека: сам водитель, 49-летняя женщина, 46-летний мужчина и 11-летний ребенок. Все они с травмами были госпитализированы.

Один пассажир, мужчина 46 лет, погиб на месте. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU