2020-05-18T13:29:55+03:00
Общество

Ярославец вернул детям долг после трудотерапии

Горе-отец все осознал и встал на путь исправления
Полина Вачнадзе
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Только трудотерапия заставила должника по алиментам отдать детям 300 тысяч рублейТолько трудотерапия заставила должника по алиментам отдать детям 300 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Только трудотерапия заставила должника по алиментам отдать детям 300 тысяч рублей. Долгое время нерадивый отец игнорировал свой родительский долг и никак не помогал двум своим несовершеннолетним детям.

- Решением суда на мужчину была возложена обязанность выплачивать алименты в размере 1/3 части от всех доходов. Однако отдавать деньги отец не желал, и сумма его долга перед детьми составила более 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Его бездействие и наплевательское отношение к собственным детям привели к составлению протокола, а суд назначил неплательщику наказание в виде 40 часов обязательных работ. После того, как «срок с метлой в руках» истек, мужчина погасил свой долг и отдал на содержание детей 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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