СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда
СЖД снова стало продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда. Билеты можно купить на все поезда дальнего следования внутрироссийского направления. До этого момента из-за снижения пассажиропотока проездные документы продавались по нормативам, то есть, за 45 суток.
Оформить билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте компании или в мобильном приложении. Подробная информация предоставляется на сайте в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
Кроме того, увеличивается срок действия услуги по дистанционному возврату билетов для пассажиров поездов дальнего следования. Теперь вернуть проездные можно не до 1 июня, как сообщалось ранее, а до 1 июля включительно. Для этого нужно обратиться по телефону 8-800-775-00-00, оператор объяснит, как действовать далее.
ИСТОЧНИК KP.RU