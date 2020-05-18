СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда

18 Май 2020 2020-05-18T12:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

СЖД снова стало продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда. Билеты можно купить на все поезда дальнего следования внутрироссийского направления. До этого момента из-за снижения пассажиропотока проездные документы продавались по нормативам, то есть, за 45 суток.

Оформить билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте компании или в мобильном приложении. Подробная информация предоставляется на сайте в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Кроме того, увеличивается срок действия услуги по дистанционному возврату билетов для пассажиров поездов дальнего следования. Теперь вернуть проездные можно не до 1 июня, как сообщалось ранее, а до 1 июля включительно. Для этого нужно обратиться по телефону 8-800-775-00-00, оператор объяснит, как действовать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU