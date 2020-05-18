В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина

18 Май 2020 2020-05-18T11:36:10+03:00

Количество заболевших за сутки увеличилось на 103 человек Фото: Правительство Ярославской области

Количество заболевших за сутки увеличилось на 103 человек

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В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек. Двенадцатой официальной жертвой инфекции стал 49-летний мужчина.

За сутки число заболевших увеличилось на 103 человека. Больше всего COVID-инфицированных в Ярославле – 1078 больных, всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1829 человек. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, девять человек – в тяжелом, 127 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные 1373 – в удовлетворительном.

Выздоровели 305 человек. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 180 ярославцев, на карантине после контактов с заболевшими – 1943 жителя региона.

Статистика:

Ярославль – 1078;

Рыбинск – 162;

Гаврилов-Ямский МР – 157;

Тутаевский МР - 82;

Ростовский МР - 63;

Ярославский МР – 63;

Переславский городской округ - 48;

Рыбинский МР - 45;

Некрасовский МР – 33;

Угличский МР – 25;

Борисоглебский МР – 20;

Некоузский МР – 13;

Даниловский МР – 12;

Большесельский МР – 12;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР – 3;

Любимский МР -1;

Мышкинский МР – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU