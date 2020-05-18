В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина
В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек. Двенадцатой официальной жертвой инфекции стал 49-летний мужчина.
За сутки число заболевших увеличилось на 103 человека. Больше всего COVID-инфицированных в Ярославле – 1078 больных, всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1829 человек. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, девять человек – в тяжелом, 127 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные 1373 – в удовлетворительном.
Выздоровели 305 человек. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 180 ярославцев, на карантине после контактов с заболевшими – 1943 жителя региона.
Статистика:
Ярославль – 1078;
Рыбинск – 162;
Гаврилов-Ямский МР – 157;
Тутаевский МР - 82;
Ростовский МР - 63;
Ярославский МР – 63;
Переславский городской округ - 48;
Рыбинский МР - 45;
Некрасовский МР – 33;
Угличский МР – 25;
Борисоглебский МР – 20;
Некоузский МР – 13;
Даниловский МР – 12;
Большесельский МР – 12;
Первомайский МР - 6;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР – 3;
Любимский МР -1;
Мышкинский МР – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU