Под Рыбинском разбился водитель квадроцикла
ДТП произошло в селе Арефино
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Авария случилась 17 мая около восьми часов вечера в селе Арефино Рыбинского района. По предварительной информации, 60-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, транспорт занесло, мужчина упал, а на него упал и квадроцикл. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.
Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU