Под Рыбинском разбился водитель квадроцикла

18 Май 2020 2020-05-18T14:02:32+03:00

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Авария случилась 17 мая около восьми часов вечера в селе Арефино Рыбинского района. По предварительной информации, 60-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, транспорт занесло, мужчина упал, а на него упал и квадроцикл. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU