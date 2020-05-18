2020-05-18T11:00:16+03:00
Дом. Семья

В Ярославле медведь напал на человека

Пострадавшего спас таксист
Полина Вачнадзе
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Медведь резво бежал по трамвайным путям. Скриншот с видео Владимир Назарова группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеМедведь резво бежал по трамвайным путям. Скриншот с видео Владимир Назарова группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Ночью 18 мая в Ярославле люди заметили медведя. Около часа ночи косолапый бежал по трамвайным путям в Дзержинском районе города.

- Сами видели этого медведя ночью, нам дорогу перебежал. Позвонили в 112, сказали, заявка уже есть. По дороге встретили молодых людей, у которых за спиной пробежал, и таксиста, который сказал, что только отвез человека в больницу, - пишет в группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте Юлия Кузьмичева.

Чуть потом уже появилась информация, что медведь напал на человека.

- Шел по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я остановился. Бежать некуда, вокруг никого. Зверь прыгнул на меня и укусил, еле удержался на ногах. А сзади на парковке автомобиль начал сигналить и фарами моргать, водитель крикнул «быстрее садись». Я запрыгнул, мужчина отвез меня в больницу, - рассказал КП-Ярославль Евгений.

К счастью, обошлось без серьезных травм, а теперь пострадавший в социальных сетях ищет таксиста, который помог ему спастись от дикого зверя.

- Обращаюсь к водителю такси, который был свидетелем нападения медведя на человека в Ярославле на улице Панина в районе офиса «Мои документы». Прошу отзовись, хочу поблагодарить за то, что вы мне жизнь спасли! Побольше бы таких людей! – опубликовал пост пострадавший.

Кстати, не все ярославцы поспешили на помощь, хотя некоторые в соцсетях признаются, что слышали крики о помощи.

Как рассказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона, медведь, судя по его следам, вернулся в лес. Также в департаменте предупредили: если заметили диких зверей в городе, не надо к ним приближаться, гладить, кормить и пытаться фотографироваться. Все это может закончиться плачевно.

- Точное поведение любого дикого зверя сложно предугадать. Кроме опасности получить травму, животные могут быть переносчиками бешенства, - пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира ведомства Владимир Сафонов.

Если заметили медведя поблизости, не пытайтесь убежать. Он только кажется неповоротливым, однако может развить скорость до 60 километров в час, и обогнать его не получится. Нужно медленно отступить назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Желательно, только заметив животное, начать громко себя вести, чем-то греметь – это отпугнет косолапого.

В последнее время участились выходы диких зверей в Ярославль. В минувшие выходные в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной ярославцы заметили четырех лосят, теперь вот – медведь. Если вы увидели лесное животное в черте города, позвоните в департамент охраны окружающей среды по телефонам 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 или по номерам 102 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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