ВИЧ в Ярославской области: где, кто, сколько

18 Май 2020 2020-05-18T10:31:23+03:00

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На 1 апреля этого года в Ярославской области зарегистрировано 5952 ВИЧ-инфицированных. Самое большое их число – в Ярославле (377,6 на 10 тысяч населения), также в антилидерах Тутаев и Тутаевский район, Ростовский Переславский и Большесельский районы. За три месяца этого года в регионе выявлено 189 новых случаев, что на 9,6% меньше этого же периода прошлого года.

В основном болеют мужчины – их среди зараженных 71,6%. А чаще всего подхватывают болезнь люди от 30 до 39 лет – их 50,9%. На втором месте возрастная категория от 40 до 49 лет – 24,3%. Меньше всего пожилых ВИЧ-инфицированных: в возрасте от 50 до 59 лет всего 8,3% заболевших.

Чаще всего ВИЧ заражались при гетеросексуальных контактах - 52,4%, при внутривенном употреблении наркотиков вирус «заработали» 41,5% больных, при гомосексуальных контактах - 6,1%.

По данным Роспотребнадзора по Ярославской области, 17 малышей родилось у ВИЧ-инфицированных женщин. С 1994 года этот диагноз подтвержден у 34 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU