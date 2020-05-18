2020-05-18T10:31:23+03:00
Общество

ВИЧ в Ярославской области: где, кто, сколько

Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные по ВИЧ-заболевшим
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные по ВИЧ-заболевшимРегиональный Роспотребнадзор опубликовал данные по ВИЧ-заболевшимФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На 1 апреля этого года в Ярославской области зарегистрировано 5952 ВИЧ-инфицированных. Самое большое их число – в Ярославле (377,6 на 10 тысяч населения), также в антилидерах Тутаев и Тутаевский район, Ростовский Переславский и Большесельский районы. За три месяца этого года в регионе выявлено 189 новых случаев, что на 9,6% меньше этого же периода прошлого года.

В основном болеют мужчины – их среди зараженных 71,6%. А чаще всего подхватывают болезнь люди от 30 до 39 лет – их 50,9%. На втором месте возрастная категория от 40 до 49 лет – 24,3%. Меньше всего пожилых ВИЧ-инфицированных: в возрасте от 50 до 59 лет всего 8,3% заболевших.

Чаще всего ВИЧ заражались при гетеросексуальных контактах - 52,4%, при внутривенном употреблении наркотиков вирус «заработали» 41,5% больных, при гомосексуальных контактах - 6,1%.

По данным Роспотребнадзора по Ярославской области, 17 малышей родилось у ВИЧ-инфицированных женщин. С 1994 года этот диагноз подтвержден у 34 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области один человек погиб, четверо пострадали в ДТП
СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда
В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина
В Ярославле медведь напал на человека
ВИЧ в Ярославской области: где, кто, сколько
Переправа в Тутаевском районе начнет работать с 1 июня
Пьяный житель Рыбинска едва не зарезал своего знакомого
Директор ярославской фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей
В Ярославской области число новых заражений COVID-19 растет быстрее, чем число вылечившихся
В Ярославле на прогулку вышли четыре лосенка
На Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотину
Поисковая работа и судебные решения 19 века: ярославские приставы приняли участие в «Ночи музеев»
В Ярославской области разыскивают 59-летнюю Веру Заламаеву
В Ярославской области еще 97 человек заболели COVID-19
Более пяти тысяч нарушителей: в Ярославле прошел первый день масочного режима
В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК
В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам
Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей
В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать
В центре Ярославля нашли противотанковые мины
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги