Переправа в Тутаевском районе начнет работать с 1 июня
Начало работы грузопассажирской переправы в Тутаевском районе переносится ориентировочно на 1 июня. Ее планировали открыть 20 мая, но из-за подъема воды в Волге не смогли это сделать.
Правы и левый берег Тутаева сейчас соединяет теплоход «Борис Кустодиев» - но он перевозит только пассажиров.
Для удобства пассажиров будет сделана дополнительная остановка маршрутки – напротив причальной стенки, говорится на сайте администрации района. Кроме того, планируется выделить технику для помощи Ярославскому речному порту в организации съезда и заезда на новом утвержденном месте переправы.
ИСТОЧНИК KP.RU