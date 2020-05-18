2020-05-18T10:03:59+03:00
Общество

Переправа в Тутаевском районе начнет работать с 1 июня

Но это не точно
Полина Вачнадзе
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Начало работы грузопассажирской переправы в Тутаевском районе переносится ориентировочно на 1 июня. ФОТО: группа "Администрация Тутаевского района" ВКонтактеНачало работы грузопассажирской переправы в Тутаевском районе переносится ориентировочно на 1 июня. ФОТО: группа "Администрация Тутаевского района" ВКонтакте
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Начало работы грузопассажирской переправы в Тутаевском районе переносится ориентировочно на 1 июня. Ее планировали открыть 20 мая, но из-за подъема воды в Волге не смогли это сделать.

Правы и левый берег Тутаева сейчас соединяет теплоход «Борис Кустодиев» - но он перевозит только пассажиров.

Для удобства пассажиров будет сделана дополнительная остановка маршрутки – напротив причальной стенки, говорится на сайте администрации района. Кроме того, планируется выделить технику для помощи Ярославскому речному порту в организации съезда и заезда на новом утвержденном месте переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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