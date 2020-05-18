Переправа в Тутаевском районе начнет работать с 1 июня

18 Май 2020 2020-05-18T10:03:59+03:00

Но это не точно

Изменить размер текста: A A

Начало работы грузопассажирской переправы в Тутаевском районе переносится ориентировочно на 1 июня. Ее планировали открыть 20 мая, но из-за подъема воды в Волге не смогли это сделать.

Правы и левый берег Тутаева сейчас соединяет теплоход «Борис Кустодиев» - но он перевозит только пассажиров.

Для удобства пассажиров будет сделана дополнительная остановка маршрутки – напротив причальной стенки, говорится на сайте администрации района. Кроме того, планируется выделить технику для помощи Ярославскому речному порту в организации съезда и заезда на новом утвержденном месте переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU