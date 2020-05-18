Пьяный житель Рыбинска едва не зарезал своего знакомого
Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы
В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отношении 33-летнего жителя микрорайона Скоморохова Гора возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.
- Установили, что между подозреваемым, который находился в нетрезвом состоянии, и его 37-летним знакомым возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил приятеля ножом. Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Подозреваемый во всем признался. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU