Пьяный житель Рыбинска едва не зарезал своего знакомого

18 Май 2020 2020-05-18T09:31:59+03:00

В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В отношении 33-летнего жителя микрорайона Скоморохова Гора возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

- Установили, что между подозреваемым, который находился в нетрезвом состоянии, и его 37-летним знакомым возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил приятеля ножом. Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Подозреваемый во всем признался. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU