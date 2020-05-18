Директор ярославской фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей
Генеральный директор ярославской компании, которая занималась строительством дорог, обвиняется в совершении налогового преступления.
Следствие установило, что с 2017 по 2019 год у фирмы образовался долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В установленные законом сроки компания долг не погасила. Тогда налоговой пришлось принять меры по принудительному взысканию.
- Обвиняемый, не желая платить налоги, перечислил контрагентам через счета сторонних организаций 9 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU