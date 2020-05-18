2020-05-18T08:54:42+03:00
Происшествия

Директор ярославской фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей

Эту сумму он перевел контрагентам через другие организации
Светлана Крутикова
Поделиться:
Директор фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублейДиректор фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублейФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

Генеральный директор ярославской компании, которая занималась строительством дорог, обвиняется в совершении налогового преступления.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год у фирмы образовался долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В установленные законом сроки компания долг не погасила. Тогда налоговой пришлось принять меры по принудительному взысканию.

- Обвиняемый, не желая платить налоги, перечислил контрагентам через счета сторонних организаций 9 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области один человек погиб, четверо пострадали в ДТП
СЖД возобновило продажу билетов за 90 суток до дня отправления поезда
В Ярославской области от коронавируса умер 49-летний мужчина
В Ярославле медведь напал на человека
ВИЧ в Ярославской области: где, кто, сколько
Переправа в Тутаевском районе начнет работать с 1 июня
Пьяный житель Рыбинска едва не зарезал своего знакомого
Директор ярославской фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей
В Ярославской области число новых заражений COVID-19 растет быстрее, чем число вылечившихся
В Ярославле на прогулку вышли четыре лосенка
На Рыбинской ГЭС закрыли водосливную плотину
Поисковая работа и судебные решения 19 века: ярославские приставы приняли участие в «Ночи музеев»
В Ярославской области разыскивают 59-летнюю Веру Заламаеву
В Ярославской области еще 97 человек заболели COVID-19
Более пяти тысяч нарушителей: в Ярославле прошел первый день масочного режима
В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК
В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам
Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей
В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать
В центре Ярославля нашли противотанковые мины
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги