Директор ярославской фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей

18 Май 2020 2020-05-18T08:54:42+03:00

Директор фирмы скрыл от налоговой 9 миллионов рублей Фото: СУ СКР по Ярославской области

Эту сумму он перевел контрагентам через другие организации

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Генеральный директор ярославской компании, которая занималась строительством дорог, обвиняется в совершении налогового преступления.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год у фирмы образовался долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В установленные законом сроки компания долг не погасила. Тогда налоговой пришлось принять меры по принудительному взысканию.

- Обвиняемый, не желая платить налоги, перечислил контрагентам через счета сторонних организаций 9 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU